Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında 3 Ocak Salı günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında 3 Ocak Salı günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.