Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 20. haftasında yarın Alman ekibi ALBA Berlin’i konuk edecek.

THY Euroleague’in 20. haftasında Fenerbahçe yarın 20.45’te Ülker Sports ve Etkinlik Salonu’nda Alman takımı ALBA Berlin ile karşılaşacak. Ligde oynadığı 18 müsabakada 11 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan sarı-laciverliler, 5. sırada yer alıyor. Berlin ise 3 galibiyet, 16 mağlubiyetle 18. sırada bulunuyor. Bu sezon Almanya’da oynanan ilk maçı Fenerbahçe 78-71’lik skorla kazandı.

13. randevu

Fenerbahçe ile ALBA Berlin, Euroleague’de bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 9 kez parkeden galip ayrılırken, Alman takımı ise 4 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki son 5 maçı da Fenerbahçe kazandı.

İç saha karnesi

Sarunas Jasikevicius’un öğrencileri bu sezon evinde 9 maça çıktı. Sarı-lacivertliler sahasındaki 5 maçtan galip ayrılırken bu süreçte Olympiakos, Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bayern Münih ve A. Efes’i mağlup ederken, Kızılyıldız, Panathinaikos, Olimpia Milano, Monaco’ya ise kaybetti.

İstatistiklerle iki takım

Bu sezon Euroleague’de Fenerbahçe 78.4 sayı, 11.9 ribaund ve 15.8 asist ortalamaları ile oynarken, ALBA Berlin ise 79.9 sayı, 10.9 ribaund ve 19.3 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 17.2 sayı ortalaması ile ön plana çıkarken, Alman ekibinde de Martin Hermannsson 11.5 sayı ortalamasıyla oynuyor.