ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 1'nci haftasında oynanan Fenerbahçe Alagöz Holding-Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi maçı, ev sahibi ekibin 71-63 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmaya Asena Yalçın, Gökşen Fitik, Temi Fagbenle, Tiffany Hayes ve Monika Grigalauskyte 5'i ile başlayan Çukurova, ilk çeyreği 15-28 önde kapattı, soyunma odasına 34-40 üstün gitti. Büyük çekişmeye sahne olan 3'üncü çeyrek 48-52 sona ererken, maçın son bölümü nefesleri kesti. Normal süresi 60-60 beraberlikle sonuçlanan karşılaşma, ev sahibinin 71-63 galibiyetiyle son buldu. Turuncu-lacivertlilerin en skorer ismi, 17 sayı kaydeden Gökşen Fitik oldu.

SALON: Ülker Metro Enerji Spor Salonu

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Elif İstanbulluoğlu 6, Selin Gül, Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut 11, Doğa Adıcan, Natasha Howard 16, İdil Saçalır 3, Alperi Onar 17, Alina Iagupova 9, Selen Baş, Olivia Epoupa 5, Kiah Stokes 4,

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 2, Gamze Takmaz 3, Özge Özışık 3, Gökşen Fitik 17, Asya Ülker, Sinem Ataş 6, Temi Fagbenle 12, Tiffany Hayes 12, Monika Grigalauskyte 6, Esra Ural Topuz 2,

1'İNCİ PERİYOT: 15-28

İLK YARI: 34-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-52