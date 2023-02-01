Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.00’da Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe kafilesi, İstanbul’dan özel uçakla maç için Adana’ya geldi. Şakirpaşa Havalimanı’na saatler önce gelen Fenerbahçeli taraftarlar, takımı coşkuyla karşıladı. Futbolcuların dışarı çıkmasıyla taraftarlar tezahüratlara başladı. Karşılamanın ardından Fenerbahçe kafilesi kalacağı otele doğru yola çıktı.

Okan Buruk, Şenol Güneş ve Ziya Doğan’ı yakaladı

Okan Buruk, Şenol Güneş ve Ziya Doğan’ı yakaladı

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Adana’ya geldi.

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