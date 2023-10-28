Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de yarın deplasmanda oynayacağı Pendikspor maçına Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak tasarlanan formayla çıkacak.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu mücadele öncesi Cumhuriyet’in 100. yılına özel forma hazırlattı. 1923 yılında giyilen formadan ilham alınarak tasarlanan formanın üzerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinden kesitler yer aldı. Formanın ön bölümünde Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi, sırt kısmında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önünde Cumhuriyeti’n 6. yılında çekilen tarihi fotoğraf bulunuyor.