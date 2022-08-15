Fener Rum Patriği Bartholomeos, Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde bulunan tarihi Sümela Manastırı’nda Ortodoks Hristiyanlarca ’Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü’ olarak kutsal kabul edilen ayini yönetti. Patrik, ayin sonrası barış mesajları vererek “Bu topraklar örnek olsun, çevre ülkeler ilham alsın. İnsanlığın huzura ve güvende hissetmeye, ihtiyacı ve mutlu olmaya hakkı vardır” dedi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde bulunan tarihi Sümela Manastırı’nda Ortodoks Hristiyanlarca ’Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü’ olarak kutsal kabul edilen ayini yönetti. Patrik, ayin sonrası barış mesajları vererek “Bu topraklar örnek olsun, çevre ülkeler ilham alsın. İnsanlığın huzura ve güvende hissetmeye, ihtiyacı ve mutlu olmaya hakkı vardır” dedi.

Dün ayin için Trabzon’a gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos, bu sabah bu yıl ki ayini yönetmek üzere manastıra geldi. Ayin nedeniyle saat 08.00’dan sonra Maçka’dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmezken, Sümela’ya da ayine geleceklerin dışında ziyaretçi kabul edilmedi. Fener Rum Patriği Bartholomeos, manastıra gelişinde ilk olarak ayine katılanları selamladı. Daha sonra hazırlık için kendisine ayrılan bölüme geçerek ayin için üzerini değiştirdi ve ilahiler eşliğinde ayinin yapılacağı avluya gelerek ayini başlattı. Yunanistan, Rusya ve Gürcistan’dan yaklaşık 300 kişinin katıldığı ayin sonrasında Fener Rum Patriği Bartholomeos, Rumca ve Türkçe birer konuşma yaptı.

Konuşmasında Ortodoks Hristiyanlarca ’Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü’ olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos’un önemini vurgu yapan Patrik Bartholomeos, 2010 yılından bu yana ayin için kendilerine izin veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere devlet yöneticilerine şükranlarını sunarken, Sümela Manastırı’nın restorasyonunda görev yapan mühendis, işçi ve görevlilere teşekkür etti.

Patrik Bartholomeos kısa konuşmasında “Bu anlamlı dayanışma kültürünü koruyalım, geliştirelim, birbirimizi daha iyi tanıyalım, insanları sevelim, farklı kültürleri sayalım. Bu topraklar örnek olsun, çevre ülkeler ilham alsın. İnsanlığın huzura ve güvende hissetmeye, ihtiyacı ve mutlu olmaya hakkı vardır” mesajını paylaştı.

Yapılan konuşmaların ardından ayine katılanlar inançlarına göre tek tek kutsanırken, ayin sırasında Gürcistan uyruklu 11 yaşındaki bir kız çocuğu oruç tuttuğu için fenalaştı. Ayin için görevli UMKE ekipleri küçük kıza müdahalede bulunurken, küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.