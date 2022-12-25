Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MHP Malatya İl Başkanlığına atanan Gökhan Gök’ü ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MHP Malatya İl Başkanlığına atanan Gökhan Gök’ü ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

MHP’de 3 yıldan beri görevi sürdüren Mesut Samanlı’nın milletvekili aday adayı olmak için görevinden ayrılmasının ardından MHP İl Başkanlığına Gökhan Gök atanmıştı.

Milletvekili Fendoğlu, MHP İl binasına giderek burada MHP İl Başkanı Gökhan Gök’e başarılar dileyerek, partililerle bir araya geldi.

Fendoğlu, “Genel Başkanımız, Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi’nin takdirleri ile Malatya İl Başkanlığına atanan Gökhan Gök başkanımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledik. Camiamıza ve Malatya’mıza hayırlı olsun” dedi.

Gök ise ziyaret için teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içini de çalışmalara ara vermeden devam edileceğini söyledi.

Ülkü Ocaklarını da ziyaret

Bu arada, Fendoğlu, Malatya Ülkü Ocaklarını da ziyaret ederek burada liseli öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı Orta Öğretim ve Üniversite Birimlerimi tarafından düzenlenen “Millî Edebiyat ve Mehmet Akif Ersoy-Seyid Ahmet Arvasi ve Türk İslam Ülküsü” konulu semineri izleyen Fendoğlu, daha sonra gençlerden gelen sorulara cevap verdi.