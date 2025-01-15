Eskişehir’de fenalaşan 23 günlük bebek, hayatını kaybetti. Bebeğin annesinin eczaneye giderek yardım istediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu Abır J., gece saatlerinde bebeğini emzirerek uyudu. Sabah kalktığında 3 çocuğunun en küçüğü olan 23 günlük bebeğinin fenalaştığını gören 22 yaşındaki Abır J., yakınlarıyla birlikte eczaneye gitti. Yardım talebi karşısında bebeği kontrol eden eczacı, henüz 23 günlük olan erkek bebeğin nabzının atmadığını tespit etti. Durumun 112 İhbar Hattı’na bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen 23 günlük bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.