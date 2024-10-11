Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi ve Kütahya Fatih Ortaokulu, Kuveyt’te düzenlenen "Fadia Al-Saad Al-Sabah Science 2024" bilim-proje yarışmasında Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

Nafi Güral Fen Lisesi öğrencileri, "Derin Öğrenme ile Güvenli Mantar Toplama ve Tüketim" adlı projeleriyle dikkatleri üzerlerine çektiler. Proje, derin öğrenme ve yapay zeka algoritmalarını kullanarak mantarların türlerini analiz edip, tüketilebilirlik durumunu anında kullanıcıya bildiriyor. 10. sınıf öğrencisi Şule Yılmaz ve 12. Sınıf Öğrencileri Ayşenaz Çiftçi ve Gözde Kumsal Özüçelik’in hazırladığı proje, Öğretmenleri Eray Kanpak ve Müdür Yardımcısı Zeki Kilitçi’nin denetiminde büyük beğeni aldı.

Fatih Ortaokulu ise "Dezavantajlı Bireyler İçin Akıllı Ev Sistemi" projeleriyle yarışmada yer aldı. Öğrenciler Azra Ülkü ve Berra Altınkaya, koordinatör öğretmenleri Özlem Efe ve Okul Müdürü Serdar Onur’un rehberliğinde projelerini başarıyla sundular.

Yarışma öncesinde, proje ekipleri Kuveyt Türk Okulu Müdürü Muharrem Kaptan, Yabancılar Türkçe Eğitimi Sorumlusu Dr. Fatih Bağmancı ve Kuveyt Türk Okulu Müdür Yardımcısı Hamit Eker ile bir araya gelerek Kuveyt hakkında bilgiler aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit öğrencilere yarışma süresince eşlik etti. Öğrencilere yarışmada başarılar dileyen Müdür Hasan Başyiğit, proje çalışması yapmaları ve yarışmaya katılmaları dolayısıyla Nafi Güral Fen Lisesi ve Fatih Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.

Müdür Başyiğit, yarışmalar sonunda gerçekleştirilen ödül töreninin ardından Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez’i makamında ziyaret etti. Görüşmede Türkiye-Kuveyt arasında akademik ve kültürel işbirliği imkanları ele alındı.