Zonguldak’ ın Çaycuma ilçesinde Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çaycuma TSO Fen Lisesi ve Zonguldak Kızılay Kan Bağış Merkezi ortaklığında Pazar günü kan bağış kampanyası düzenlenecek.

İlçenin Çaycuma TSO Fen Lisesi bahçesi önünde Pazar günü saat 11.30 ile 17.30 arası kan bağış kampanyası düzenlenecek. Günlük 130 ve 160 ünite arası kan toplamak gerektiğini belirten Zonguldak Kızılay Kan Merkezi yetkilileri şöyle dedi:

“Bizim her gün kıymetli bağışçılarımızdan 130-160 ünite kan toplamamız gerekiyor. Zonguldak Kızılay Kan Bağış Merkezi (KBM) olarak yaklaşık 13 hastanenin kan tedarikini sağlamaya çalışıyoruz. Biz her bir ünite kanı 3 parçaya ayırıyoruz, eritrosit, trombosit ve plazma olarak. Ayrıştırılan bu kan bileşenlerini her gün hastanelere sevk etmek zorundayız. Dolayısıyla değerli kan bağışçılarımızı da bu dönemlerde biraz daha kan bağışıyla ilgili fedakarlığa davet ediyoruz. 27 Kasım Pazar günü Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çaycuma TSO Fen Lisesi öncülüğü ile kan bağışı kampanyası düzenlenmiştir. Müsait olan tüm gönüllü bağışçılarımızı bekliyoruz.”