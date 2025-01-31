Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kapsamlı çalışmalarına devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi, baca yükseltme ve mazgal yenileme projeleri, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla hızla ilerliyor. Baca yükseltme çalışmaları, kanalizasyon havalandırma sistemlerini iyileştirerek daha sağlıklı bir çevre sağlamak için gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda mazgal yenileme çalışmaları, yağmur suyu drenaj sistemlerinin etkinliğini artırarak olası su baskınlarını önlemeyi hedefliyor.

Belediye yetkilileri, bu projelerin tamamlanmasının ardından ilçedeki altyapı sorunlarının büyük ölçüde çözüme kavuşacağını ve daha modern bir çevre oluşturulacağını belirtti. Çalışmaların planlanan takvime uygun olarak sürdürüldüğü ve vatandaşların sabır ve anlayış göstermeleri istendi.

İlçe genelinde devam eden bu önemli projelerle, daha yaşanabilir bir çevre oluşturma yolunda önemli adımlar atılıyor.