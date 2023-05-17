Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Fakültesinin yeni Dekanı Prof. Dr. Erkan Yalçın oldu.

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Özen, yapılan devir teslim töreniyle görevini Prof. Dr. Erkan Yalçın’a devretti. Fen Fakültesi Dekanlığı makamında yapılan devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, verdiği emeklerden dolayı eski Dekan Prof. Dr. Tevfik Özen’e şükranlarını sunarken, diğer fakültelerde olduğu gibi Fen Fakültesinde de ‘araştırma üniversitesi’ olma yolundaki çalışmaların ve eğitim-öğretimin niteliğini arttırma çabalarının devam edeceğini söyledi.

Yeni Dekan Prof. Dr. Erkan Yalçın ise sorumluluk bilinciyle fakülteye değer katmak ve hedeflere ulaşılması adına çaba sarf edeceklerini belirtti.

Devir teslim töreni, buket takdimi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

Törende; Rektör Yardımcıları Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır ve Prof. Dr. Mahmut Başoğlu ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Keleş de hazır bulundu.