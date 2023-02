Kuşadası’nda araç çarpması sonucu arka ayakları felç olan ve veterinerlerin “tekrar yürümesi imkansız” dediği köpek, Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki tedavisinin ardından kendisini sahiplenen Kuşadası Belediyesi çalışanı Ali Genç’in gösterdiği ilgi ve sevgiyle yürüteç olmaksızın yürümeye başladı. Tüylerinin renginden dolayı ‘Karam’ adı verilen köpek artık eski günlerindeki gibi koşup oynayabiliyor.

Kuşadası’nın Türkmen Mahallesi’nde yaklaşık 3 ay önce yol kenarında yaralı halde bulunan Karam, ihbar üzerine bölgeye giden Kuşadası Belediyesi’nin ‘Haybulans’ aracıyla Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Merkezde, veterinerler tarafından yapılan tetkikler ve çekilen röntgende Karam’ın araç çarpmasına bağlı olarak oluşan omurilik zedelenmesinden dolayı arka ayaklarının felç olduğu belirlendi. 8 hafta boyunca merkezde ilaç tedavisi uygulanan Karam, aynı anda özel bir veteriner polikliniğinde de fizik tedavi programına alındı.

Veterinerlerin ‘tekrar yürümesi imkansız’ dediği Karam, bir süre sonra fizik tedaviye cevap verdi. Arka ayaklarını oynatmaya başlayan Karam için Kuşadası Belediyesi veterinerleri tarafından alüminyumdan özel bir yürüteç tasarlandı. Yürüteç yardımıyla tekrar yürüyüp özgürlüğüne kavuşan Karam’ı Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera Sorumlusu Ali Genç sahiplendi. Karam için Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde özel bir yaşam alanı oluşturan Ali Genç, yaklaşık 1 ay boyunca köpekle çok yakından ilgilendi. Aradan geçen sürede Karam’ın fiziki durumu daha da iyiye giderek arka ayakları tamamen iyileşti.

Karam’ın artık koşup, diğer köpeklerle oyun oynamaya başladığını belirten Ali Genç, “Ben Karam’ı Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nden sahiplendiğimde yürüteç yardımıyla yürüyebiliyordu. Veterinerlerden bakımı hakkında aldığım tavsiyeleri düzenli olarak yerine getirdim. Karam’ın mamasını her gün ellerimle yedirip, çok yakından ilgilendim. Yıllık izne çıktığımda bile kimseye emanet etmedim. Bir an önce iyileşmesi için her gün gerekli olan egzersizleri yaptırdım. Şimdi yürüteç olmadan yürüyebiliyor. Hatta artık koşmaya başladı. Buradaki diğer hayvanlarla da iletişimi çok iyi. Gösterdiğim sevgi ve ilgi sayesinde iyileştiğine inanıyorum. Bu dünyada her canlının yaşamaya hakkı var. Karam’ın eski günlerine dönmesi beni çok mutlu etti” diye konuştu.