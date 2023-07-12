Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Şalpazarı ilçesine bağlı Gökçeköy’de yaşayan ve patika yol nedeniyle felçli eşini 400 metre sırtında taşımak zorunda kalan Sevim Altop’un imdadına yetişti. Durumdan haberdar olan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, patika yolun araç yoluna çevrilmesi için ekiplere talimat verdi. Arabaların evinin önüne kadar çıkması karşısında “Hayal bile edemezdim” diyen Sevim Altop, “Buraya yol gelmez derlerdi. Çok şükür Allah’ıma bugünleri gördük” sözleriyle duygulandırdı.

Şalpazarı ilçe merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Gökçeköy’de yaşayan Sevim ve Muhammet Altop çifti, 35 senedir yaz kış demeden araç yoluna ulaşmak için 400 metrelik patika yolu kullanmak zorundaydı. Muhammet Altop 2 yıl önce felç geçirip yürüyemez hale gelince bu durum daha da zorlaştı. Sevim Altop, eşini tedavi süresince 400 metre boyunca sırtında taşımaya başladı. Durumdan haberdar olan Başkan Zorluoğlu ekipleri seferber ederek, patika yolun araç yoluna çevrilmesi talimatını verdi. Ekipler, çalışmaları kısa sürede tamamlarken, Altop çifti yaşadıklarına inanmadıklarını ifade ettiler.

Patika yol nedeniyle 35 senedir sıkıntı çektiklerini, bugüne kadar seslerini duyuramadıklarını, eşinin 2 yıl önce felç geçirmesiyle durumun daha da zorlaştığını belirten Sevim Altop, “Önceden patika yol vardı. Buraya yol gelmez derlerdi. Ben hayal bile edemezdim. Kış şartlarında her sene 2 ay annemin yanına gidiyorduk, hani büyük kışa girerken. Yolumuz kapımıza gelmiyordu ya. Şimdi daha gitmiyoruz bir yere. Eşim 42 senedir şeker hastası, 2 senedir de felç oldu. Çok şükür Allah’ıma bugünleri de gördük. Buradan 400 metre taşırdım onu. Sonra geri getirirdim. Ambulans bile çağırsam yola kadar sırtımda götürürdüm. Şimdi kapıda arabaya binip gidiyoruz. Devletimizden Allah razı olsun. Güçlü olmasa bu yolumuz gelmezdi” dedi.