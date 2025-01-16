Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) sol kol ve bacağındaki felç şikayetiyle Eskişehir’de bulunan Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’ne tekerlekli sandalye ile gelen kadın hasta, gördüğü 2 yıllık tedavi sürecinin sonunda bastonla kendi başına yürümeye başladı.

Yaklaşık 2 yıl önce beyin kanaması geçiren ve yapılan operasyonun ardından vücudunun sol tarafında felç oluşan Amerikalı hasta tedavi olmak için Fizyomer’e müracaat etti. Uzmanların yaptığı kontrollerde, hastanın yeterli tedavi olamadığı için yürüyemediği ve gereğinden fazla nörolojik ilaç kullanması nedeniyle bazı beyin fonksiyonlarını kullanamadığı tespit edildi. Gerekli planlamanın yapılması sonrası tedaviye başlandı. Yaklaşık 120 kilo civarında olan hasta için diyet uygulandı. Tekerlekli sandalye ile Fizyomer’e gelen hasta, Tedavi sürecinin sonunda yeniden kendi başına yürüyebilmeye başladı. Şimdi tedavisini uzatan hasta, gelecekte tekrardan Eskişehir’e gelmek istediğini belirtti.

"Bu kadarını hayal etmiyordu"

Eskişehir Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nin Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, "Hastamız rehabilitasyon için Amerika’dan bize geldi. 2 yıl önce beyin kanaması sonrasında bir ameliyat geçiriyor ve ameliyatın ardından sol tarafında felç oluşuyor. Bu sürede Amerika’da çeşitli tedaviler ile fizik tedavi ve rehabilitasyon görüyor. Fakat, yeterli tedavi olamadığı için 2 yıldır yürüyemiyor. Bize tekerlekli sandalyeyle gelmişti. Hastamız, gereğinden çok fazla nörolojik ilaç kullanmaktaydı. Onların yan etkileri nedeniyle de hasta bazı beyin fonksiyonlarını yapamıyordu, bizimle göz teması kuramıyordu ve konuşamıyordu. Obezitesi mevcut olduğundan diyet de uyguladık. Kendisi 120 kilo civarında ama, verdiği kiloyla hareket edebilme yeteneğini ve hemipleji tedavisiyle de yürüyebilme yeteneğini 2 yıl sonra yeniden kazandı. Bu kadarını hayal etmiyordu. Önce, sadece paralel barda adım attırmaya başladık. Fizyoterapistlerimiz eşliğinde 3 nokta destekli bastonla ve 2 kişinin desteğiyle koridorda ayağa kaldırarak birer adım attırdık. Daha sonra, kendisi desteksiz bir şekilde bastonla yürümeye başladı. Artık gülümsüyor ve tedavisini 1 ay daha uzattı. Buradan sonraki amacımız, onu bastonsuz olarak yürütmeye çalışmak" dedi.

"Buranın tedavisini ve yaşantısını sevdiğimden dolayı Amerika’da tekrardan fizik tedavi almak istemiyorum"

Tedavi süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Amerikalı hasta ise "Felç geçirdikten sonra sol tarafım için rahat edemedğim ortezler kullandım. Bu ortezlerle beni yürütmeye çalıştılar ancak, buraya geldikten sonra orteze ihtiyacım olmadan yürümeyi başarabildiğimi ve kaslarımı kullanabildiğimi fark ettim. Fizyomer’in bize sağladığı transfer imkanları, evden buraya, buradan eve ve havalimanı imkanları çok kolay. Ayrıca Fizyomer’in tüm gün boyunca bize sağladığı yemek ve tedavi imkanları oradakinden daha iyi bir şekilde karşımıza çıktı. Bunların hepsi beni memnun etti. Buranın tedavisini ve yaşantısını sevdiğimden dolayı Amerika’da tekrardan fizik tedavi almak istemiyorum. Tekrardan Eskişehir’e geleceğim" şeklinde konuştu.