Proje, bu yıl ki programlarla tamamlanacak.

Bölgede, Feke Kaymakamı Koray Yanıktepe, Feke Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Avan, Adana Orman Bölge Müdür Yardımcısı Zafer Kızıl, Ağaçlandırma Şube Müdürü İlhan Köse, Feke Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelen, işletme şefleri ve yöre halkının katılımı ile sedir tohum ekimi gerçekleştirildi.

Göksu Havza Doğal Kaynak Yönetimi Eylem Planı dahilinde 2022 yılı Toprak Muhafaza Tesis Programı çerçevesinde, Feke Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliğince Musalar Mahallesi’nde 2022 yılı Toprak Muhafaza Tesis Programındaki 1200 dekar sahada dikenli tel tamiri, fidan dikimleri ve 32 bin kilo sedir kozalaklarından elde edilen karpelli sedir tohumlarının ekimi yapılıyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.