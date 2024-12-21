ADANA (İHA) – Adana’nın doğal endemik bitki çeşitliliği ile gözde olan Feke ilçesinde köylünün kalkınması ve ilçenin katma değeri yüksek bitki üretim merkezi olması yolunda ilk adım atıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin fide desteği ile “Feke Belediyesi Salep Çoğaltma ve Üretim Merkezi” projesinde kapsamında sahlep fidanları toprakla buluştu.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen’in öncülüğünde, Feke Belediyesi ve SS Feke Toroslar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle hayata geçirilen projede, Adana Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı’nın sağladığı salep fidanlarını ekti.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, projede emeği geçenlere teşekkür ettiklerini belirterek, “Bölgemizde katma değeri yüksek tarımsal üretim için büyük bir başlangıç yaptık. Bu güzel projenin ilçemiz için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Üreticiler de Feke’nin toprak kalitesi ve iklim şartlarının endemik ve tıbbı aromatik birçok ürün yetiştiriciliğine öncü olabilecek yapıda olduğunu kaydederek ilçenin gözde bir üretim merkezi olması için destek veren yöneticilere teşekkür ettiler.