Adana’nın Feke ilçesinde Varsaklar ve Karacaoğlan değeri öğrencilere aktarıldı.

Feke Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen panelde Varsak kültürü ve Karacaoğlan değeri ilçede öğrencilerin katılımı ile gençlere aktarıldı. Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, ilçede Karacaoğlan’ın Türk kültür ve Edebiyatındaki öneminin öğrencilere gençlere aktarılması gerektiğini ifade ederek kültürel bir programa ev sahibi yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Özen, “Farsakların tarihteki yeri ve Karacaoğlan’ı anlama panelimizi gerçekleştirdik. Kültürümüzün önemli değerlerinden Karacaoğlan’ı daha yakından tanıma ve Farsak’ların tarihteki yerine ışık tutma fırsatı bulduğumuz bu anlamlı etkinlikte bizlerle olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Dr. Hüseyin Demirbağ’ın sunumuyla Dr. Abdurrahman Kütük, Eğitimci Okan Arık ve Sosyolog Ömer Faruk Gümüş, Varsaklar ve Karacaoğlan hakkında bilgi verdi.

Program sonunda katılımcılara teşekkür plaketi verilerek panel son buldu.