Antalya’da düzenlenen 13. YÖREX 2024 Fuarı’na Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, bölgenin değerli ürünlerini tanıtıyor.

Özen "Bu anlamlı etkinlikte destekleriyle yanımızda olan Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir’e, Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal’a ve Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk’e teşekkür ederiz. Bölge zenginliklerimizin sergilendiği bu fuarın, ilçemiz ve komşu ilçelerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Birlikte, bu toprakların potansiyelini en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi.