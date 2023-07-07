Konya’nın Akşehir ilçesinde, 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çerçevesinde her akşam Akşehirli tiyatro severlerle farklı tiyatrolar buluşuyor.

Turgut Özakman tarafından kaleme alınan, Kerem Yılmaz tarafından yönetilen “Fehim Paşa Konağı” adlı tiyatro oyunu, Akşehir Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluştu. Turgut Özakman’a 1979 yılında büyük ödül kazandıran Fehim Paşa Konağı isimli 2 perdelik oyun, 1908 yılında, 2. Meşrutiyetin arifesinde, Abdülhamit’in İstibdadının son dönemlerinde geçer. Eski Kabadayı Rasim Baba’nın oğlu Yusuf gölge oyunuyla ilgilenmektedir. Bu durum Rasim Babayı rahatsız etmektedir. Oğlunun da kendisi gibi Fehim Paşa’ya bağlı ünlü bir kabadayı olmasını isteyen Rasim Baba, oğlunu Fehim Paşa’nın konağına götürür. Fakat Yusuf’un karagöz oynatıcısı olduğu öğrenilince, Rasim baba büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Oğlu Yusuf, konaktaki kadınları eğlendirmek için bizzat Fehim Paşa tarafından gölge oyuncusu olarak görevlendirilir. Bir de üstüne Yusuf, Fehim Paşa’nın kızına aşık olunca büyük siyasi karışıklıkların, iktidar kavgalarının ortasında eğlenceli bir olaylar dizisi gelişir.

Seyircilerin zaman zaman kahkahaya boğulduğu müzikli oyun sonunda Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız tarafından oyunculara Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya adına bir plaket takdim edildi. Tiyatro grubu üyeleri de Akşehir’de olmaktan büyük keyif aldıklarını, Akşehir’in muhteşem bir seyircisi olduğunu belirterek sanatsever Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya teşekkürlerini iletti.

Tiyatro oyununu; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kadir Öztaş, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda tiyatro sever izledi.