Taverna müziğinin efsane ismi Fedon bu yaz Bodrum’da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Aias’ta sahne alan sanatçı, tabak kırma geleneğini de sürdürdü.

Önceki akşam Aias’ta sahne alan Fedon ilerleyen yaşına rağmen sahnede göstermiş olduğu performansı ile genç şarkıcılara taş çıkardı. Hayranları, Fedon’un seslendirdiği her parçasında Greek müziğinin geleneksel tabak kırma şovu ile sanatçıya eşlik etiler. Fedon’un zaman zaman müşterilerin kırdığı tabakların sonuncusunu eline alarak kafasında kırması büyük alkış topladı