Sami Uğurlu: "Türk milletinin ne hissettiğini anlayabilecek bir teknik direktör olmalı"

Sami Uğurlu: "Türk milletinin ne hissettiğini anlayabilecek bir teknik direktör olmalı"

2022 Erkekler Federasyon Kupası ilk tur eleme grubunda Fenerbahçe Koleji DS Energy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor’u 94-75 mağlup etti. Sarı-lacivertliler çeyrek final maçında C Grubu’nu ikinci sırada bitirecek takımla karşılaşacak.

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