Bilecik İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürü Ersin Özmen, Federasyon Güvenlik Akreditasyon Temsilcisi oldu.

Bilecik İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürü Ersin Özmen, Federasyon Güvenlik Akreditasyon Temsilcisi oldu.

Bilecik tarihinde ilk kez bir bürokrat Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Federasyon Güvenlik Akreditasyon Temsilcisi olarak temsil edecektir. Bilecik İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürü Ersin Özmen TFF Klasman Temsilcisi olarak görev yapıyordu. Özmen, 14-15 Aralık 2022 tarihlerinde Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapılan ’2022-2023 Futbol Sezonu Üst Klasman Temsilcisi-Federasyon Güvenlik Akreditasyon Temsilcisi Semineri’ne davet edilerek Federasyon Güvenlik Akreditasyon Temsilcisi olarak Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarında Bilecik’i temsil etmek üzere görevlendirilecek. Özmen, TFF tarafından ilk maç olarak Ziraat Türkiye Kupasında 20 Aralık 2022 günü oynanan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü-Göztepe A.Ş. müsabakasında görevlendirdi.