Dünya Yakın Savunma Federasyonu Başkanı İbrahim Aktürk tarafından gençlere yakın savunma eğitimi verildi.

Dünya Yakın Savunma Federasyonu Başkanı İbrahim Aktürk tarafından gençlere yakın savunma eğitimi verildi.

Dünya Yakın Savunma Federasyonu Başkanı İbrahim Aktürk tarafından Manyaslı gençlere yakın savunma eğitimi verildi. Manyas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 40 saat süren yakın savunma kursunda herhangi fiziki, sopalı ve silahlı saldırı karşısında kendini korumayı hedefleyen kurs Dünya Yakın Savunma Federasyonu Başkanı İbrahim Aktürk tarafından Manyas Spor Salonu’nda verildi. Kursa katılan 16 kursiyere sertifikaları verilirken, bu kişilerin yakın koruma konusunda eğitim verme yetkisine de sahip oldukları açıklandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aktürk, “Defans anti-terör bu sistem tamamen milli ve yerli, sistem tamamen bana ait. 1992 yılından beri bu sistemin çıkarılması için uğraştık, 2013 yılında federasyonumuzu kurduk. Şu anda Türkiye’de 2 bin 500 tane eğitmenimiz var, 10-15 bin tane de kursiyerimiz var. Sistemin bir özelliği de Avrupa‘da yakın savunmalar da vahşet var, bizimkinde şiddete dayalı hiçbir teknik yok. Şu anda yurt dışında da birçok seminer vermekteyiz" dedi.

Kursiyerler de öğrendikleri eğitim ile özgüven kazandıklarını söylediler.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kudret Eğen ise Dünya Yakın Savunma Federasyonu Başkanı İbrahim Aktürk’e Manyas’a gelerek, gençlere verdiği yakın savunma teknikleri eğitimi için teşekkür etti.