Manisa’nın Gördes ilçesinde bağ evinde kalan yatalak bir hastaya ulaşmaya çalışırken, çamurlu yolda gidemeyen araçlarından köylülerin desteğiyle traktör yardımıyla yol alan ve engelli hastayı evde tedavi eden Hemşireler Fatma Yamaç Köni ve Saffet Karaca, özverili hizmetlerinden dolayı Manisa İl Sağlık Müdürü Erol Karaca tarafından plaketle ödüllendirildi.

Manisa’nın Gördes ilçesinde bağ evinde kalan yatalak bir hastaya ulaşmaya çalışırken, çamurlu yolda gidemeyen araçlarından köylülerin desteğiyle traktör yardımıyla yol alan ve engelli hastayı evde tedavi eden Hemşireler Fatma Yamaç Köni ve Saffet Karaca, özverili hizmetlerinden dolayı Manisa İl Sağlık Müdürü Erol Karaca tarafından plaketle ödüllendirildi.

Manisa Gördes Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetlerinde görevli Hemşire Fatma Yamaç Köni ve Hemşire Saffet Karaca, özverili hizmet sunumlarından dolayı plakete layık görüldü.

Gördes’te bağ evinde kalan yatağa bağımlı bir hastanın çağrısına evde sağlık hizmet aracının ulaşamadığı çamurlu yolu köylülerin desteği ve yardımıyla traktör ile geçerek hastaya ulaşan hemşireler, engelli hastaya evinde sağlık hizmetini sundu. Örnek davranışlarından dolayı Gördes Devlet Hastanesi Evde Sağlık hizmetlerine teşekkür plaketi veren Manisa İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, Evde Sağlık Biriminin hassasiyetle ve ilgiyle çalışılması gereken özellikli bir birim olduğunu belirtti ve personele teşekkür etti.