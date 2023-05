Dicle Üniversitesi Hastanesinde bölgedeki ilk karaciğer nakli yapıldı. Oğlunun karaciğeriyle hayata tutunan Hasan Olgun, “Çok şükür sağlığım yerinde” dedi.

Batman’dan Diyarbakır’a gelerek babası Hasan Olgun için organ bağışında bulunan 24 yaşındaki Yunus Olgun, verdiği karaciğerle babasının yaşama tutunmasını sağladı. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, ameliyata ilişkin yaptığı açıklamada, hastane için başarılı tamamlanan operasyonun çok önemli olduğunu belirtti. Vatandaşlardan organ bağışına gerekli ehemmiyeti göstermelerini isteyen Rektör Karakoç, “Bugün Dicle Üniversitesi Hastanesi için çok önemli bir gün. Dicle Üniversitesi bugün tarihinde bir ilki yaşıyor, ilk karaciğer naklimizin yapıldığı gün ve hastamızı da sağlıklı bir şekilde bugün taburcu ediyoruz. Bildiğiniz üzere herhangi bir organ doku işlevini yitirdiği zaman sağlıklı bir insandan ya da ölü bir kadavradan işlevsel bir dokunun canlı bir insana organ ve doku nakline organ nakli diyoruz. Türkiye’de 28 bin insan organ nakli için beklemektedir. Organ nakli yapılmasıyla birlikte bir hayat, bir can veriyoruz. İnancımız gereği de bir insanın hayatını kurtarmak kainatı kurtarmakla eş değerdedir. Toplumumuzda her geçen gün duyarlılık artmakta, organ bağışına ilgi artmakta. 2004 yıllarında yılda üç tane bağış yapılırken, 2018’de bu rakam 77 binlere kadar ulaşmış durumda. Buradaki yapılan yatırımla birlikte vatandaşlarımızın bilinçlenmesinin ayrı bir önemi var. Yalnız son yıllarda Covid-19 salgınının etkisiyle bu rakamlar tekrardan 30 binlere kadar düşmüş durumda. Vatandaşlarımız her yıl organ nakli beklemekte. Organ nakli de hayatta kalabilmedeki en önemli unsurdur. Her 18 yaşını tamamlamış, akıl sağlığı yerinde olan her vatandaş organ naklinde bulunmakta. Burada kendisine bir kart verilmekte. Sadece kart verilmesi, sistemde kaydedilmesi, vefat sonrasında organ bağışında bulunması anlamına gelmemektedir. Yine yakınlarının da izni bulunmakta, her bir nakille birlikte yeni bir hayat verilmekte, yeni bir ışık sağlamaktayız. Vatandaşlarımızın bilincinin artmasıyla birlikte önemli bir sağlık, sosyal ve insani görevini yerine getirmekteyiz. Bu nedenle vatandaşlarımızın organ bağışı kısmında gerekli ehemmiyeti göstermesini diliyoruz” dedi.

Baba ve çocuğu sağlıklı bir şekilde taburcu ettiklerini dile getiren Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Mehmet Akdağ, “Hastanemiz bölgede önemli bir sağlık üssü konumundadır. Birçok konuda olduğu gibi bugün de karaciğer nakliyle ilişkili önemli bir adım atmış durumdayız. Organ nakli multi sentrik, özellikle multi disipliner bir çalışmadır. Sadece bir hekim veya hocamızın ‘ben bu ameliyatı yapıyorum’ demesi yetmiyor. Bununla beraber bir ekip çalışması gerekiyor. Geçen hafta itibarıyla ilk vakamızı Dicle Üniversitesi Hastanemizde yapmış olduk. Gayet güzel bir şekilde ameliyatımız bitmiş oldu. Şu an itibarıyla büyük ihtimalle baba ve çocuğu sağlıklı bir şekilde taburcu etmiş olacağız” diye konuştu.

Diyarbakır ve çevre illerde artık karaciğer hastalarının tek adresinin Dicle Üniversitesi Hastanesi olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, “Geçen hafta ilk karaciğer naklimizi gerçekleştirdik. Karaciğer naklimiz başta rektörümüz ve başhekimimizin maddi ve manevi destekleriyle başarılı bir şekilde operasyonumuzu gerçekleştirdik. Artık Diyarbakır ve çevre illerden karaciğer hastalarının tek adresinin Dicle Üniversitesi Hastanesi olacağını belirtmek istiyorum” ifadelerinde bulundu.

Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten baba Hasan Olgun ise şunları söyledi:

“Organ naklimi oldum, şu anda çok şükür sağlığım yerinde. Başhekimimizin güveniyle Dicle Üniversitesi Hastanesine geldik. Çok şükür şu anda sağlımız yerinde. Hiçbir sıkıntım kalmadı.”

Babasına karaciğerini veren 24 yaşındaki Yunus Olgun ise, “Babama karaciğerimi seve seve verdim. Birine can vermek en güzel bir duygudur. Hele ki bu baba olursa daha da sevinirim. Hocalarıma çok çok teşekkür ediyorum. Operasyondan sonra hastane bünyesinde çalışan doktor, hemşire, temizlik görevlileri bizim psikolojimizi iyi yapmak için ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Çok teşekkür ediyorum” dedi.