Marmaris’in ilk ortopedi kliniğini açan Uzman Dr. Mutlu Güngör, omurga eğriliklerine bağlı duruş bozukları ve kamburluk hakkında bilgiler verirken, çocuklardaki duruş bozukluğuna dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Dr. Güngör özellikle erken yaşlardaki teşhislerin önemini vurgulayarak ara tatiline giren öğrencilere, 23 Ocak ve 3 Şubat tarihlerinde ücretsiz muayene yapacağını belirterek "Yapacağımız muayene ve testler tamamen ücretsiz olacak. Muayene sonucunda skolyoz ve kifoz olarak bilinen kamburluk, omurga eğriliği, postur analizi, omurga değerlendirmesinde tespit ettiğimiz çocuklarımız isterlerse burada isterlerse diledikleri hastanede bizim teşhimiz ile tedavilerini yaptırabilirler" diyerek tüm yöre halkını kliniklerine davet etti.

Marmaris’in ilk ortopedi kliniğini açan Uzman Dr. Mutlu Güngör, omurga eğriliklerine bağlı duruş bozukları ve kamburluk hakkında bilgiler verirken, çocuklardaki duruş bozukluğuna dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Dr. Güngör özellikle erken yaşlardaki teşhislerin önemini vurgulayarak ara tatiline giren öğrencilere, 23 Ocak ve 3 Şubat tarihlerinde ücretsiz muayene yapacağını belirterek "Yapacağımız muayene ve testler tamamen ücretsiz olacak. Muayene sonucunda skolyoz ve kifoz olarak bilinen kamburluk, omurga eğriliği, postur analizi, omurga değerlendirmesinde tespit ettiğimiz çocuklarımız isterlerse burada isterlerse diledikleri hastanede bizim teşhimiz ile tedavilerini yaptırabilirler" diyerek tüm yöre halkını kliniklerine davet etti.

"İleri derece eğrilik riski kızlarda daha yüksektir"

Dr. Güngör tıp dili ile skolyoz olarak adlandırılan omurga eğriliğinin ileri derece eğrilik riskinin kızlarda daha yüksek olduğunu ifade ederek "Skolyoz omurganın önden bakınca dümdüz olması gerekirken, yana doğru eğilerek S veya C şeklini almasına denir. Omurganın kendi ekseni etrafında dönmesi ile oluşan bu durumda kürek kemiği, bir omuz veya kalça diğer tarafa göre daha yüksekte görünerek vücut duruşunda asimetriye yol açmaktadır. Bu durum hastalarda duruş bozukluğu olarak ifade edilmektedir. 10 derecenin üstü skolyoz olarak kabul edilmektedir ve tüm toplumda skolyoz yüzde 3 olarak görülmektedir. Yani her yüz kişiden 3’ünde skolyoz görülür. Kadın erkek oranı eşittir fakat ileri derece eğriliklere ilerleme riski kızlarda daha yüksektir" diyerek erken teşhis ve doğru tedavi ile tedavinin mümkün olduğunu belirtti.

"Kamburluk kabusunuz olmasın"

Op. Dr. Güngör, halk dilindeki kamburluk olarak bilinen kifoz ile ilgili yaptığı açıklamasında ise "Vücuda arkadan bakıldığında normal bir omurga düzdür, yandan bakıldığında ise omurgada bir takım eğrilikler görülür. Üst göğüs bölgesinde kamburluk, varken alt omurga bölgesinde içe doğru bir eğrilik vardır. Hafif kifoz vakaları az sayıda soruna neden olabilir. Ancak ağır vakalar, akciğerlerinizi, sinirlerinizi ve diğer dokularınız ile organlarınızı etkileyerek, ağrıya ve başka sorunlara neden olur. Kifoz tedavisi, kıvrıklığın nedenine ve etkilerine bağlıdır" ifadelerine yer vererek, kambur durmak veya kamburluk, hafif sırt ağrısı, omurgada tutukluk veya acıma ve yorgunluğun kifozun belirtileri olduğunu belirtti. Dr. Güngör bu rahatsızlıkların teşhislerinin çok kolay ve ağrısız olduğunu ve eğer erken yaşta teşhis edilmez ise ileri yaşlarda daha ciddi sorunlar ortaya çıkarabileceği hakkında uyarılarda bulundu.

"Kız çocuklarının ergenlik dönem kamburluklarına dikkat"

Op. Dr. Mutlu Güngör duruş bozukluğuna bağlı postural kifoz ile ilgili olarak "Postural Kifoz en yaygın görülen kifoz tipidir. Genellikle kızlarda ergenlik döneminde görülür. Kozmetik bir sorun oluşturabilir. Nadiren ağrıya yol açar esnek bir yapıdadır, gerilme ile düzelir. Karın, sırt ve hamstring kaslarının kuvvetlendirilmesi ve egzersizleri ile rahatlama sağlanabilir. Sıklıkla duruş bozukluğuna bağlı sırtta kambur görünümü olur düzelmesi istenip uyarılınca tama yakın düzelme olur’’ dedi.

Her hastalıkta olduğu gibi erken dönem teşhislerin tedavinin başarısı açısından önemli olduğunu vurgulayan Güngör; "Tüm Marmaris ve Muğla halkını kliniğimize bekliyoruz, yapacağımız tüm test ve muayeneler 23 Ocak ve 3 Şubat tarihleri arasında çocuklarımıza ücretsiz olarak yapılacaktır. Unutmayın erken teşhis önemlidir" şeklinde konuştu.