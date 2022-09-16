Muş’un Sungu beldesinde geçimlerini çiftçilikle sağlayan Söylemez çifti, tütünden elde ettikleri gelirin büyük bir bölümünü çocuklarının eğitimi için ayırıyor.

Muş’un Sungu beldesinde geçimlerini çiftçilikle sağlayan Söylemez çifti, tütünden elde ettikleri gelirin büyük bir bölümünü çocuklarının eğitimi için ayırıyor.

Okula devam eden çocuklarının eğitimi için 8 dönüm alanda tütün ekimi yapan Mehmet Şirin (57) ve Fatma Söylemez çifti, 25 yıldır geçimlerini çiftçilikle sağlıyor. Tütünden elde ettikleri gelirle çocuklarının eğitim masraflarını karşılayan Söylemez çiftinin 6 çocuğu bulunuyor. 3 kızı üniversite kazanan ailenin, 3 oğlundan biri üniversiteye hazırlanıyor, 1’i liseye devam ediyor. Çiftin oğullarından 1’inin ise liseyi bitirdikten sonra üniversiteye hazırlanmadığı öğrenildi. Yaz tatillerini tarlada çalışarak geçiren çocuklar, anne ve babalarına yardımcı oluyor. Günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan Söylemez ailesi, el birliğiyle yardımlaşarak birbirlerine destek oluyor.

Evlatlarını okutmak için 25 yıldır tütün tarlasında çalıştıklarını ifade eden Fatma Söylemez, "Tütünün ekim, biçim, kırım gibi işlerini yapıyoruz. Bu tütünle çocuklarımızı okutuyoruz. Geçimimiz sadece tütüncülükle sağlanıyor. Tütünden elde ettiğimiz gelirle çocukların okul masraflarını çıkarıyoruz. Kızlarımdan Ezgi (24) İstanbul Gelişim Üniversitesi Diyetisyenlik Bölümü, Yaren (23) Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Sıla ise (18) Antalya Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünü kazandı, bu yıl başlayacak” dedi.

Çiftçilikle uğraştığını ve tütün ekimi yaptığını ifade eden baba Mehmet Şirin Söylemez de, ilkbahar mevsiminde ekimini yaptığı fidelerin şu anda hasadına başladıklarını söyledi. Ailece tütüncülükle uğraştıklarını anlatan Söylemez, “Okul açıldıktan sonra çocuklar okula gidiyor, ben ve eşim tek kalıyoruz. 6 çocuğum var ve 5’i okuyor. Tütünleri sattığım zaman öğrencilerimin masraflarını karşılıyorum. Bugüne kadar tüm çocuklarımı rahat okuttum. Şu anda 3 kızım üniversite okuyor. Bütün parayı hemen hemen çocuklarımın okuması için harcıyorum. Ömrümün 25 yılı tütün tarlasında geçti. Artık masraflar ağır olduğu için özellikle üniversiteyi kazanan kızlarımı okutmakta zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Tütün işinin yanında bir yandan da burs bulmaya çalışıyorum”

Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığını kazanan Yaren Söylemez, “Ortaokuldan bu yana tütünle uğraşıyorum. Tüm okul masraflarımızı tütünle karşılıyoruz. Ailece sabah erken saatlerde kalkıp akşama kadar tütün kırımı ve destelenmesini yapıyoruz. Taşıma, kırım ve asma işlemleri yapıyoruz. Ekonomimizi bu işle sağlıyoruz. Üniversiteyi bu sene kazandım ve kısa sürede başlayacağım. Ablamla benim bayağı bir masrafımız olacak. Onun için tütünle uğraşıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Bu işin yanında bir yandan da burs bulmaya çalışıyorum” diye konuştu.