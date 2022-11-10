Saray Atatürk Ortaokulu öğretmenleri, düzenledikleri “Feda ve Vefa” projesiyle öğrencilerine vatan bilinci ve vefakârlık duygusu aşılıyor.

Saray Atatürk Ortaokulu öğretmenleri, düzenledikleri “Feda ve Vefa” projesiyle öğrencilerine vatan bilinci ve vefakârlık duygusu aşılıyor.

Atatürk Ortaokulu Matematik Öğretmeni Osman Çınar ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mustafa Şahin, düzenledikleri “Feda ve Veda” isimli proje çerçevesinde öğrencileriyle birlikte belirli periyotlarla şehit ailelerini ziyaretlerde bulunup, şehitlerin hikayelerini ailelerinden dinleyerek, öğrencilerin fedakarlık, vefa ve vatan bilinci duygularını pekiştiriyorlar.

Vatan bilincinin sorumluluğunu uyguladıkları proje ile öğrencilerine yerinde izlenimlerle aktardıklarını belirten öğretmenler, “Proje hakkında öğrencilerimizin vatan bilinci, sorumluluk hissiyatı ve vefakârlık duygularını geliştirmeyi amaçlayan bir düşünceyle bölgemizdeki şehit ailelerini ve büyüklerimizi belirli periyotlarla ziyaret ettik. Binlerce yıllık azim ve mücadele hikayemizin baş kahramanları olan şehitlerimizin, konfordan feragat edişinin ve kısa ama şahadetle sonuçlanan değerli hayatlarının fedakarlık öyküsünü hiç hatırdan çıkarmamanın bilincini kuşanmak için onları derin bir minnet duygusuyla ziyaret edip andık. Egemenliğimizi ve özgürce yaşayışımızı temin eden şehitlerimizin üzerimizdeki hakkına vefa duygusuyla sahip çıkmanın yüceliğini öğrencilerimizin hatırlarında taze tutmaları için şehit ailelerinden şehitlerimizin tertemiz hikayelerini dinledik ve dualarımıza onların güzel isimlerini ekledik. Öğrencilerimizin duygusal etkileşim kurduğu bu fedakarlık öykülerinde şehitlerimizin sorumluluk bilincini onların da hayatlarında temsil edecek oluşlarını gözlerindeki ışıltıda görmekten mutluluk duyarak ziyaretlerimizi noktaladık. İlçemizde yaşları bizlerden büyük olan büyüklerimizi de ziyaret ederek onların tecrübe dolu hikayelerinin ve güzel tavsiyelerinin öğrencilerimizle buluşmasını sağladık. Bir çınar gibi yıllarca yaşamanın verdiği olgunluğun ve dopdolu bir hazine oluşlarının hakikatine öğrencilerimizin erişmesini ve doğru insan olmanın hayat boyunca süren serüveninin canlı iz düşümlerini okumalarını sağladık” diye açıklamada bulundular.