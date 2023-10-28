Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde Mithat Paşa Ortaokulu öğrencileri tarafından Cumhuriyetin 100’ncü yılı kutlamaları çerçevesinde ‘Feda Türkiyem’ adlı gösteri sergilendi.

Emirdağ Mithat Paşa Ortaokulu’nun müzik öğretmeni Emre Aktaş, Türkçe öğretmenleri Gökşen Özden Keskin ve Seçil Şahin Akdeniz tarafından hazırlanan gösteri okul bahçesinde sergilendi. 5 ve 6’ncı sınıf öğrencileri tarafından sergilenen gösteri büyük ilgi gördü. Gösterinin ardından ayrıca Cumhuriyet meydanında 100’ncü yıl bisiklet turu gerçekleştirildi.