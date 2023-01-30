FED ve ECB faiz kararlarının açıklanması öncesi değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, enflasyon-resesyon dengesini gözeten FED’in 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesinin muhtemel olduğunu dile getirdi. Tufaner ayrıca "Hisse senedi ve kripto para gibi riskli varlıklarda bir geri çekilme yaşanabilir" şeklinde konuştu.

FED ve ECB faiz kararlarının açıklanması öncesi değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, enflasyon-resesyon dengesini gözeten FED’in 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesinin muhtemel olduğunu dile getirdi. Tufaner ayrıca "Hisse senedi ve kripto para gibi riskli varlıklarda bir geri çekilme yaşanabilir" şeklinde konuştu.

Para piyasalarının yönünü tayin edecek kritik hafta başladı. İki büyük Merkez Bankası FED ve ECB faiz kararlarını açıklayacak. 2022 yılının son toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına giden FED, enflasyonda düşüş görüldüğünü ancak risklerin yukarı yönlü olduğu vurguladı. Diğer taraftan, ABDdeki ekonomik büyüme verileri beklentileri aştı. Enflasyon-resesyon dengesini gözeten FEDin 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesinin muhtemel olduğunu ifade eden Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, Buradaki önemli olan husus, toplantı tutanakları ve FED başkanı Jarome Powellın yapacağı açıklamalarla önümüzdeki döneme dair yapacağı yönlendirme. Şahin mesajların verilmesi durumunda hisse senedi ve kripto para gibi riskli varlıklarda bir geri çekilme yaşanabilir şeklinde konuştu.

Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, FED ve ECB kararları öncesi açıklamada bulundu. Enflasyon-resesyon dengesini gözeten FEDin 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesinin muhtemel olduğunu belirten Tufaner, şahin mesajların verilmesi durumunda hisse senedi ve kripto para gibi riskli varlıklarda bir geri çekilme yaşanabileceğine vurgu yaptı.

Tufaner şöyle konuştu:

Yüksek faiz ortamında küresel yatırımcıların ellerindeki tasarruflarını hisse senedi ve kripto para yatırımından ziyade yüksek faizli Amerikan tahvillerinde değerlendirme eğilimine girmeleri mümkün. Ancak, faiz artırımlarının sonuna doğru gelindiği mesajı verilirse bu piyasalarda bir rahatlamaya yol açacaktır.

Euro/Dolar paritesinde bir yükseliş görebiliriz

Avrupa tarafında ise enflasyona ilişkin düşüş sinyalleri yeterli bulunmadığından ECBnin 50 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesinin söz konusu olduğunu söyleyen Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Batuhan Tufaner, Yine toplantı sonrasında 50 baz puanlık artırımların devam edeceği mesajları verilmesi halinde Euro/Dolar paritesinde bir yükseliş görebiliriz şeklinde konuştu.