Kocaeli’de yaya geçidinin olmadığı yerde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye orta şeritten geçen araç çarpıp kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle sol şeride savrulan kişi, bu kez de otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kocaeli’de yaya geçidinin olmadığı yerde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye orta şeritten geçen araç çarpıp kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle sol şeride savrulan kişi, bu kez de otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Derince ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti Yavuz Sultan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi üst geçidin altında, yaya geçidi olmayan yerde karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Şahıs, yaya olarak orta şeride geçtiği esnada 41 ALV 992 plakalı bir aracın çarpmasıyla sol şeride savruldu. Olay yerinden uzaklaşan aracın plakası ise yola düştü. Sol şeride savrulan yayaya bu kez S.B. idaresindeki 41 AAH 587 plakalı Toyota marka otomobil çarptı. Kazayı fark eden sürücü S.B., aracını durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yayanın hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Cansız beden morga kaldırılırken, sürücü S.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.