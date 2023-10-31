Bolu-Yedigöller yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Meydana gelen kazadan kamyon sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Kaza, Bolu-Yedigöller kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.H. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonun frenleri arızalandı. Frenleri arızalanan kamyon sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumda kontrolden çıkan kamyon yuvarlandı. Meydana gelen kazada kamyon hurdaya dönerken, sürücü D.H. yara almadan kurtuldu.
Kullanılamaz hale gelen kamyon 30 metre aşağıdan çekici yardımıyla çıkarıldı.