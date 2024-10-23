Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen feci kazada ağır yaralanan vatandaş, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşına yenik düştü.

Kaza, 8 Ekim’de Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Kılıç idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Kılıç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kılıç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara’daki bir hastaneye sevk edildi.

Kılıç yapılan tedavisine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.