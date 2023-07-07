Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralan genç, 20 gündür devam eden yaşa savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kaza, 18 Haziran tarihinde Taşköprü-Kastamonu karayolu Bahçelievler Mahallesi Kervansaray Yurdu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.I., Y.D. ve Tunahan Demir isimli üç gencin bindiği motosiklet, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kayarak metrelerce sürüklendi. Motosikletten yola savrulan 3 genç yaralandı. Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 18 yaşındaki Tunahan Demir, ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

T.D. 20 gündür devam eden tedavisine rağmen hayatını kaybetti.