Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, "kuş" grubu olarak bilinen Tofaş marka otomobil parçalara bölündü.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, "kuş" grubu olarak bilinen Tofaş marka otomobil parçalara bölündü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İnecik Mahallesi Sakar Eşmecik Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 38 GT 716 plakalı otomobil ile 06 AN 3043 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 06 AN 3043 plakalı otomobil parçalara bölünürken, diğer otomobil ise yaklaşık 150 metre ilerde durabildi. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobiller ise çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.