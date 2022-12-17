Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde minibüsün tahliye kanalına devrilmesiyle hayatını kaybeden 9 göçmenin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor. Hayatını kaybeden 9 kişiden biri olan 21 yaşındaki Hasan İsmail, Yeni Aile Mezarlığında defnedildi.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde minibüsün tahliye kanalına devrilmesiyle hayatını kaybeden 9 göçmenin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor. Hayatını kaybeden 9 kişiden biri olan 21 yaşındaki Hasan İsmail, Yeni Aile Mezarlığında defnedildi.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde dün minibüsün tahliye kanalına devrilmesiyle hayatını kaybeden 9 göçmenin cenazeleri, tek tek ailelerine teslim ediliyor. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki morgda işlemleri tamamlanan cesetler, cenaze araçlarına konularak defnedileceği adreslere götürülüyor. Harran ilçesine bağlı, Öncüler kırsal mahallesinde meydana gelen olayda 67 VE 781 plakalı minibüste bulunan 30 kaçak göçmen tahliye kanalına düştü. Yaşanan kazayı gören vatandaşlar jandarmaya haber verdikten sonra hemen duruma müdahale etti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşlar, göçmenlerin bir kısmını sudan çıkardı. 112 Acil Servis ekipleri ise sudan çıkarılan yaralılara olay yerinde müdahale etti. 6’sı olay yerinde olmak üzer hayatını kaybeden 9 göçmenin cenazesi, bugün gözyaşları arasında yakınlarına teslim edildi.

Hayatını kaybeden 9 kişiden biri olan 21 yaşındaki Hasan İsmail, Şanlıurfa Yeni Aile Mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Öte yandan, olayla ilgili 1’i organizatör gözaltına alınan 3 kişinin jandarmada işlemleri devam ediyor.