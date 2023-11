Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ezgi Aydındağ’a (21) otomobili ile çarparak felç kalmasına neden olan ABD’li Reginald Patrice Thevenin’in (37) yargılandığı davada 2,5 yıl sonra karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanığa ‘taksirle yaralamaya sebebiyet verme’ suçundan istinaf yolu açık olmak üzere 3 yıl hapis cezası ve karar kesinleşene kadar yurt dışına çıkış yasağı verirken, sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

Kaza, 1 Temmuz 2021’de Güvercinlik Mahallesi’nde meydana geldi. NATO’da helikopter teknisyeni olarak çalışan ABD vatandaşı Reginald Patrice Thevenin, Ankara’daki görevinin sona ermesinin ardından Bodrum’a tatile geldi. Thevenin’in kullandığı otomobil, Güvercinlik’te yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan Ezgi Aydındağ’a çarptı. Kazada yaralanan Aydındağ hastaneye kaldırıldı. Ağır ameliyatlar geçiren Ezgi, uzun bir tedavi ve rehabilitasyon dönemi geçirdi. ABD vatandaşı Thevenin ise ifadesinin ardından serbest kaldı. Thevenin, süreç boyunca da tutuksuz yargılandı. Yaklaşık 2,5 senedir tedavi gören Ezgi Aydındağ felç kaldı. Bu süreçte genç kızın tedavisine AHBAP ve Haluk Levent de destek verdi.

Olası kast ile yaralamadan hakkında iddianame hazırlanan sanık Thevenin’in, bilirkişi raporuna göre ışık ihlali yaptığı ve asli kusurlu olduğu ortaya çıktı. Hem maddi hem de manevi olarak zor günler geçiren Aydındağ ailesi, evini satmak zorunda kaldı. Ezgi’nin tedavisi için günlük 5 bin TL harcandığı bildirildi.

Bugün, 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması görüldü. Duruşmaya sanık sanık Reginald Patrice Thevenin, müşteki Ezgi Aydındağ ile annesi Fikriye Aydındağ, babası Hüseyin Aydındağ, yakınları ve taraf avukatlar katıldı. Duruşmada söz alan sanık, beraatını talep etti. Karar için duruşmaya 5 dakika ara veren mahkeme heyeti, sanığa indirim uygulamadan ‘taksirle yaralamaya sebebiyet verme’ suçundan 3 yıl hapis cezası ve yurt çıkış yasağının devam etmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Thevenin’in sürücü belgesine 2 yıl el koydu, cezanın para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verdi.

“Benim acım 3 yıl sonra bitmeyecek”

Sanığın ceza almasından dolayı karar veren mahkemeye teşekkür eden Ezgi Aydındağ, "Hakimin inisiyatifine karşı müteşekkirim çünkü herkes her zaman böyle davranmayabilir. Bana yetmiyor benim için hiçbir şey değil. Onun şu an ceza alması, şu an ağlaması ve kendisi için çözüm bulması beni yine de bir nebze olsun rahatlatıyor. 3 yıl sonra her şey bitebilir ama benim acım 3 yıl sonra bitmeyecek" diye konuştu.

Ezgi’nin babası Hüseyin Aydındağ da kararın gönüllerini rahatlattığını ifade ederek, "Karar beklediğimizin altında ama tabii buna da şükür. Adli süreç 1.5 yıl daha sürebilecek, yurt dışı yasağıyla beraber muhtemelen istinaf mahkemesine başvuracaklar. 3 yıl gibi bir ceza aldı, ceza onanırsa içeri girecek. Biz de istinaf mahkemesinin sonucunu bekleyeceğiz. Bu karar gönlümüzü biraz rahatlattı. En azından yurt dışına çıkıp da kaybolmayacak. Şimdi kendisi gelsin bizim peşimize düşsün, biz uğraştık mücadele ettik" dedi.

Trafik cezalarının daha caydırıcı olması gerektiğini dile getiren anne Fikriye Aydındağ ise, "3 yıl yatıp daha sonra çıktıktan sonra herkes hayatına devam edebiliyor. Ezgi’nin ve bizim hayatımız 3 yıl sonra yine böyle devam edecek. Normal şartlarda en güzel cezayı almış bulunuyor ama yetmiyor" şeklinde konuştu.