Van’ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Faruk Tanış’ın cenazesi yakınları tarafından alındı.

Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Doğu Dinleme Tesisi yakınlarında askeri araçla Faruk Tanış’a ait otomobil çarpışmış, kazada Tanış hayatını kaybederken, 13 asker ise yaralanmıştı. Bölgede ilk müdahaleleri yapılan ve değişik hastaneler kaldırılan askerlerden biri şehit düşerken, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın yeğeni olan Faruk Tanış’ın cenazesi de YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi morguna alınmıştı.

Yapılan otopsi işleminin ardından 5 çocuk babası Faruk Tanış’ın cenazesi defnedilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.