Sakarya’nın Karasu ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan çocuğa yerde yapılan kalp masajı ve yaşanan panik anları saniye saniye kaydedildi.

Kaza, gece saatlerinde Karasu-Kocaali yolu Ankara Caddesi TOKİ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaali istikametinden Karasu yönüne doğru seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 54 PN 861 plakalı Opel marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Ebubekir Kılıç’a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 50 metre kadar savrulan çocuk, ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yaralanan otomobil sürücüsü A.Ç. ile Ebubekir Kılıç hastaneye kaldırıldı.

Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ebubekir Kılıç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası yaşanan panik ise saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, yerde yatan çocuğa çevredeki vatandaşların kalp masajı yaptığı anlar yer aldı. Daha sonrasında bölgeye gelen sağlık ekiplerinin sedye ile çocuğu ambulansa taşıdığı anlar görüntülere yansıdı. Öte yandan, hayatını kaybeden Kılıç’ın ailesi ile birlikte tatil için Karasu’ya geldiği öğrenildi.