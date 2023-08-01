Niğde’de kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 aylık hamile kadın hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece Ulukışla Kolsuz Köyü yakınlarında meydana geldi. M.Ö yönetimindeki 01 DZ 718 kamyonet ile M.E.’nin kullandığı 34 CTP 10 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü M.Ö., otomobil sürücüsü M.E., S.E., E.E., S.Ç. ve E.Ç. yaralandı. Yaralılar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 9 aylık hamile olduğu öğrenilen S.E., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak karnındaki bebeği ile hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.