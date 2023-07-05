Bilecik’te dün gece bir tırın altına giren araçta ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza; dün gece Bilecik - Eskişehir karayolu Şelale Rampalarında meydana gelmişti. Karayolunda seyir halinde bulunan Mehmet Ali Çelik idaresindeki 10 ZB 064 plakalı otomobil, Şelale Rampaları mevkiine geldiğinde önünde seyreden Talha K.’nın kullandığı 70 FU 927 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın altına giren otomobil sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan eşi Özlem Çelik araç içinde sıkıştı. Yaralıları Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı. Ağır yaralı sürücü ve eşi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Sağlık durumu ağır olan Mehmet Ali Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çelik’in cenazesi, otopsisinin ardından memleketi Afyonkarahisar’a bağlı Emirdağ ilçesine gönderildi.

Öte yandan sürücünün eşi Özlem Çelik ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.