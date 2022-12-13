Sivas’ın Gürün ilçesinde otomobil çarpan öğrenci ağır yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde otomobil çarpan öğrenci ağır yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza Gürün Şehir Merkezinde yaşandı. Okuldan çıkarak servis minibüsüne koşan 6 yaşındaki İ.S. gelen otomobili fark etmedi. Otomobil çarpan ilkokul öğrencisi çarpmanın etkisi ile fırlayarak kaldırıma düştü. Ağır yaralanan İ.S. kaldırıldığı Gürün Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. 6 yaşındaki öğrencinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.