UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. Ön Eleme Turu ilk maçında FC Shkupi, deplasmanda Litvanya ekibi FC Hegelmann’ı 5-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde etti.

Türk İş insanı Olgun Aydın’ın başkanlığını, Cihat Arslan’ın ise teknik direktörlüğünü üstlendiği Kuzey Makedonya Futbol Ligi (Prva Makedonska Fudbalska Liga) temsilcisi FC Shkupi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. Ön Eleme Turu ilk maçında Litvanya ekibi FC Hegelmann’ı gol yağmuruna tuttu. Kaunas kentinde oynanan maçta Renaldo Cephas’ın 10, 45+1, 55 ve 62 dakikalarda ve Inacio Queven’in 22. dakikada attığı gollerle 5-0 yenen FC Shkupi, 20 Temmuz Perşembe günü Üsküp’te oynanacak rövanş için büyük bir avantaj yakaladı. 23 yaşındaki Jamaikalı sol kanat oyuncusu Cephas, attığı 4 golle maçın adamı oldu.

2022-23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve Avrupa mücadelesine Şampiyonlar Ligi ön eleme turundan başlayan FC Shkupi, geçen sezonu ise ikinci sırada tamamlamış, UEFA Konferans Ligi 1. ön eleme turundan başlama hakkını kazanmıştı.