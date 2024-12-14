Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, fazla çay tüketiminin gebelerde anksiyete, bebeklerde ise engellilik riskine yol açabileceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, Türkiye’de ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çay tüketiminin yüksek olduğunu belirterek, aşırı çay tüketiminin sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu vurguladı. Çayın içeriğindeki tanen maddesinin vücutta demir emilimini azaltarak gebelerde demir eksikliği anemisine yol açabileceğini ifade eden Çoksüer, bu durumun hem anne hem de bebek için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini, aşırı çay tüketiminin kafein oranını artırarak annelerde huzursuzluk, kaygı, endişe ve anksiyete seviyelerinin yükselmesine neden olabileceğini söyledi.

Fazla çay tüketiminin aşırı sıvı kaybına neden olduğunu ve bunun da bebekte olumsuz gelişim etkileri oluşturabileceğini belirten Prof. Çoksüer, “Bu, hastalarda gebelik esnasında annelerde ciddi anlamda mide problemleri artabilmektedir. Fakat çay tüketimi yapan kişilerde mide asidini arttırdığı için gastrit, ülser gibi risk faktörlerini artırabilmektedir. Mide problemi yaşayan kadınlarda ve anne adaylarında bunların tüketiminin azaltılmasını istiyoruz. Çay aynı zamanda florür dediğimiz maddeyi içermektedir. Buna bağlı olarak kemik erimesi riskini de artırabilmektedir. Sırt ağrısı, kemik ağrısı problemleriyle karşı karşıya kalabilmekteyiz. Çay, az da olsa oksalat

içermektedir. Oksalat içeriğine bağlı olarak özellikle kadınlarda böbrek taşının artışının da olduğunu görmekteyiz” dedi.

Gebelerde ve anne adaylarında fazla çay tüketiminin hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve kalp çarpıntısı riskini ciddi şekilde artırdığını aktaran Çoksüer, şöyle konuştu:

"Hipertansiyon riski artan kadınlarda, bebeklerde gelişme geriliği, gelişim problemleri ve gebeliğin düşük ile sonuçlanma riski de artmaktadır. Bu nedenle, gebelere mümkün olduğunca çaydan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Gebelikte bağırsak hareketlerinin azalmasına bağlı olarak kabızlık problemleri yaşanabilecek. Gebelerin kabızlık problemi ile karşı karşıya kalmaması için çay tüketimini azaltmalarını öneriyoruz. Bütün kadınlara özellikle gebelere maksimim 2 bardak çay tüketmelerini öneriyoruz. Çayı açık bir şekilde içine limon koyup içmelerini öneriyoruz. Biliyoruz ki, limon tüketiminde C vitamini olduğu için C vitamini tüketimine bağlı olarak da mide ve bağırsak da demir emilimini daha çok artırabilmekte demir eksikliğinin daha az olduğunu görmekteyiz."

Çoksüer, sıcak çayın mide kanseri ve yemek borusu kanseri riskini artırabileceğine değinerek, "Bilimsel çalışmalar doğrultusunda çayın ılık olarak tüketilmesini öneriyoruz. Annenin sağlıklı beslenmesi, sağlıklı bir gebelik

anlamına gelir. Annenin sağlıksız beslenmesi ise bebeğin sağlıksız olmasına yol açar. Bu tür problemler, özellikle gebeliğin ilk üç ayında bebeğin sağlıksız bir şekilde gelişmesine neden olabilir. Fazla çay tüketiminin bebeklerde düşük, anne karnında ölüm, 7 aydan daha erken doğum, gelişim geriliği ve engellilik gibi ciddi sorunlara yol açabilecek" ifadelerini kullandı.