Sinop’un gözde meyvesi “bileydin” mevsimi başladı.

Sinop’un gözde meyvesi “bileydin” mevsimi başladı.

Sinop’un gözde meyvesi “bileydin” birçok faydası ile dikkat çekiyor. Doğada kendiliğinden yetişen ve renkleriyle ağaçları süsleyen, genellikle dağ çileği olarak bilinen “bileydin” meyvesi, kışın habercisi olarak da anılıyor.

Yoğunluk olarak Erfelek, Gerze ve Ayancık yolunda bol bulunan “bileydin” meyvesi toplanmayı bekliyor. Bileydin diğer isimleriyle “dağ çileği”, “kocayemiş” meyvesi Sinop’ta ceviz iriliğinde oluşuyor. Önce yeşil, sarı ve olgunlaştığında kırmızı rengi alan meyvenin ağaçlarda kızardığında havaların soğuyacağına inanılıyor. İçeriğinde C vitamini bulunan meyve tansiyonu düşürmede ve kanı temizlemede etkin bir rol oynuyor. Yapraklarından hazırlanan çözelti içinde idrar söktürücü özelliği barındırıyor. Ayrıca safra ve böbrek taşlarına karşı faydalı bir meyve olma özelliği taşıyor. Edinilen bilgiye göre meyve fazla yendiğinde sarhoş edici özelliği de bulunuyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yakup Yüzbaşı, “Özellikle ormanlık alanlarda bulunan ilimizde de Sinop-Ayancık yolu, Gerze-Samsun yolu, Erfelek-Sinop yolunda devlet ormanlarında yabani olarak yetişen bir ağaç türüdür. Bu meyvenin esasında adı koca yemiş. Ama ilimde bileydin olarak biliniyor. Sonbaharda bu kırmızı bir meyve oluşturuluyor. Çileğe benzer. Bu nedenle bazı yerlerde buna ağaç çileği de deniyor. Üzeri pütürlü gerçekten çok lezzetli şifalı bir bitki. Bu meyve genellikle Ekim ayının ortalarından itibaren Kasımın sonuna kadar yani sonbaharda yetişen bir meyve. Yöre halkı da bu meyveyi topluyor. Taze olarak tüketiyor. Yine marmelat ve reçeli çok yapılıyor. Aynı zaman da kurutularak şifalı çayı da yapılıyor. Bu meyve pazarlarda da ekonomik değere sahip. Bitkinin içerisinde çok şifalı özellikler var. Çok tüketildiğinde ise sersemlik sarhoşluk hali ve kabızlığa yol açıyor. O yüzden çok tüketilmemesi gerekiyor. Gün içerisinde bir avuç yani 8-10 meyve tüketilmesi yeterli. Bu meyvenin içerisinde A, C ve karoten maddesi buna bağlı olarak da yüksek miktarda antioksidan kaynağı olan bir meyve. Bu haliyle insan sağlığı için çok şifalı özellikler gösteriyor. Özellikle bağışıklığı güçlendiriyor antioksidan kaynağından dolayı. Yine aynı zaman da bağırsak ve sindirim sisteminin müthiş derecede düzenliyor. Bir diğer özelliği de diş eti iltihaplarında çok faydalı. Özellikle kurutularak çay yapıldığında. Bütün bunları bir araya aldığımızda da çok şifalı ve özellikle bir meyve. Son olarak bu ağacın önemli bir özelliği daha var. Ağacın ahşap kısmı ateşe dayanıklı yanmaya dayanaklı bir yapıda. Bu da pipo yapımında çok kullanılıyor. Ayrıca bazı müzik aletleri yapımında da koca yemiş yani bileydin meyvesinin ağacının ahşap kısmının kullanıldığını biliyoruz" diye konuştu.