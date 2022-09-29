Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 1 metrelik boyuyla esnafın maskotu haline gelen ‘Faturamatik Yakup’ lakaplı Yakup Akdeniz, iş yerini kapatıp fatura ödemek için banka veya fatura ödeme merkezlerine gidemeyen esnafın imdadına yetişiyor. ‘Faturamatik Yakup’ adı ile de tanınan Yakup Akdeniz, esnafın yerine banka, doğal gaz, elektrik faturalarını ödüyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 1 metrelik boyuyla esnafın maskotu haline gelen ‘Faturamatik Yakup’ lakaplı Yakup Akdeniz, iş yerini kapatıp fatura ödemek için banka veya fatura ödeme merkezlerine gidemeyen esnafın imdadına yetişiyor. ‘Faturamatik Yakup’ adı ile de tanınan Yakup Akdeniz, esnafın yerine banka, doğal gaz, elektrik faturalarını ödüyor.

1996 yılından beri iş yerlerinin faturalarını bayilere giderek ödeyen Yakup Akdeniz’e Altınordu ilçesindeki esnaf da sahip çıkıyor. Her ay Yakup Akdeniz’i arayarak faturalarını ödeten esnaf, Akdeniz’in geçimine katkıda bulunuyor.

Fatura ödeme işi öncesinde kendi kitap dükkanı olduğunu, dükkanı kapattıktan sonra fatura ödeme işi aklına geldiğini ve bu işi yaptığını belirten Yakup Akdeniz, “Eskiden kitapçıda çalışıyordum, bu işi orada öğrendim. Faturalarını ödetmek isteyenler beni telefonla arıyor. Su, elektrik ve doğal gaz faturalarını aldıktan sonra bayilere gidip ödeme yapıyorum. Fatura ödemeye normal dükkanlara gitmiyorum çünkü onlar komisyon alıyor. Ama ana bayilere gittiğimde sadece fatura ücreti alıyorlar. Kalan paranın üzeri benim oluyor” dedi.

“Faturaların para üzeri benim oluyor”

Ödeme yaptığı faturalardan kalan para üzeri ile geçimini sağladığını belirten Akdeniz, “Fatura ödemelerine giderek kazancımı sağlıyorum, faturanın üzerinden 3-5 lira kalırsa benim oluyor. Ondan sonra geri kalan büyük para kalırsa onu sahibine veriyorum” diye konuştu.

“1996 yılından beri bu işi yapıyorum”

26 yıldır bu işi yaptığına değinen Akdeniz, “1996 yılından beri bu işi yapıyorum. Şimdi vatandaşlar faturalarını telefondan, internetten ödüyorlar, o yüzden benim işlerim de etkileniyor. Bu nedenle para kazanamıyorum. 2 tane gözlükçü var, onların faturalarını toplu şekilde ödüyorum. Onlar da bana maaş şeklinde ücret veriyorlar” şeklinde konuştu.