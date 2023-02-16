Ordu’nun Fatsa ilçesinde 89 mahalle muhtarının desteği ile depremzedeler için yakacak odun seferberliği başlatıldı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 89 mahalle muhtarının desteği ile depremzedeler için yakacak odun seferberliği başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından tüm Türkiye’den yardım kampanyaları devam ederken, ekiplerin bölgelerdeki çalışmaları da sürüyor. Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanlığı organizesinde başlatılan yakacak odun kampanyasına 89 mahalle vatandaşı da büyük destek veriyor.

Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Hafızoğlu, depremzede vatandaşlar adına başlatılan kampanyaya vatandaşların da büyük destek verdiğini belirterek, “Depremzedelerimizin her zaman yanında olmaktan son derece memnunuz. Onlara mahallerden gönderdiğimiz odunları göndererek ısınmaları için seferber olduk. Tüm mahalle muhtarları arkadaşlarıma ve mahalle sakinlerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalle muhtarları ise toplanan odunları deprem bölgelerine ulaştıracaklarını kaydettiler.