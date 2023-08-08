Ordu’nun Fatsa ilçesinde vatandaşlar, belediye tarafından yapılması planlanan ‘Çerkezler Tepesi’ projesinin ilçenin mesire alanı ihtiyacını karşılayacağını belirtiyor.

Hinterlandında 10’a yakın ilçe bulunan ve bu ilçelerde yaşayan insanların sahil ihtiyaçlarını karşılayan Fatsa’da mesire alanı ihtiyacı artıyor. Özellikle yaz aylarında ilçede artan nüfus sonrası mevcut mesire alanları yetersiz kalabiliyor. Fatsa’da belediyeye ait olan Taşlıca Asma Köprü Mesire Alanı, Uzunkum Plajı Mesire Alanı ve Çamlık Mesire alanı, nüfus yoğunluğu nedeniyle ihtiyaca cevap veremez nokaya gelirken, vatandaşlar Fatsa Belediyesi’nin yapmaya başladığı Çerkezler Tepesi Mesire Alanını beklediklerini söylediler.

Dolunay Kavşağı mevkiinde bulunan Çerkezler Tepesi’ne Ordu Büyükşehir Belediyesi desteğiyle mesire alanı yapılacak. 97 dönümlük alana ve 83 metre yüksekliğe sahip olan alan tepeden bakıldığında deniz ve Fatsa manzarasına hakim konumda bulunacak. Yapılacak olan mesire alanı projesi içerisinde piknik üniteleri, yaya yolları, spor sahaları, paintball alanı ve lokanta gibi sosyal alanların yer alması planlanıyor.

Ahsen Aydoğan isimli vatandaş, Fatsa Belediyesi’nin Çerkezler Tepesi Projesi’ni sosyal medyadan takip ettiklerini ve ihtiyaç olduğunu belirterek, “Fatsa’da mevcut bulunan mesire alanlarında yer bulabilmek için çok sabahtan gidip yer kapmak lazım ama o da bir gününüzü alıyor. Çerkezler Tepesi projesini incelediğimizde Dolunay’ın zirvesinde kır çay bahçesi, oldukça geniş piknik alanı, çocuk oyun alanları ve spor alanı, gezi parkurları, her biri ahşap malzeme kullanılarak yapılmış konaklama yerleri olan bir proje görüyoruz” diye konuştu.

Ramazan Çilingir isimli vatandaş ise Çerkezler Tepesi Projesi’ni bu yaz açılır diye beklediklerini ifade ederek, “Direk olarak denizi ve şehir merkezini gören projeyi dört gözle bekliyoruz. Bu proje hayata geçtiğinde insanlar rahat bir nefes alacak” ifadelerine yer verdi.