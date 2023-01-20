Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2021-2022 eğitim-öğretim sezonu ilk döneminin bitmesiyle 27 bin 440 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2021-2022 eğitim-öğretim sezonu ilk döneminin bitmesiyle 27 bin 440 öğrenci karne sevinci yaşadı.

İlçedeki her okulda karne törenleri düzenlendi. Eğitim-öğretim yılının 1. döneminin sona ermesiyle birlikte 27 bin 440 öğrenci karne aldı.

Ali Rıza Demircan ilkokulunda düzenlenen karne törenine Fatsa Kaymakamı Avni Kula ve Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya’da katıldı.

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya yaptığı konuşmada, “Çocuklarımız bugün karne heyecanı yaşıyorlar. Bu yarıyılda öğrencilerimizin düzenli olarak okula gelmesini sağlayan velilerimize, öğrencilerimizin temiz ve sıcak ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlayan tüm çalışanlarımıza, öğrencilerimizi gece gündüz demeden iyi insan, iyi vatandaş, başarılı birey olarak yetiştirmeye çalışan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimizin rahat bir ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlayan yöneticilerimize ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimize tatilde bol kitap okumasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere protokol tarafından karneleri takdim edildi.